Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло почти на 5%

Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло почти на 5%

По состоянию на 1 мая 2024 года в Азербайджане зарегистрировано 1 621 818 налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы при Минэкономики.

Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа налогоплательщиков 86,9% составляют физические лица, а 13,1% - юридические лица и другие организации. За последний год количество физических лиц-налогоплательщиков увеличилось на 4,3%, а юридических лиц - на 7,7%.

Число зарегистрированных коммерческих организаций на конец апреля достигло 195 263, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Среди коммерческих юридических лиц, прошедших государственную регистрацию, 91,7% составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,1% - акционерные общества, 1,1% - кооперативы и другие формы.

Только за январь-апрель государственную регистрацию прошли 4 995 коммерческих организаций, из которых 89,5% - с местными инвестициями, а 10,5% - с иностранными. 86,3% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде. Доля ООО с местными инвестициями, зарегистрированных онлайн в отчетном периоде, составила 97,1%.