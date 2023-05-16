О нас

Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6%

Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6% На 1 мая текущего года в Азербайджане на учете состояло 1 442 086 налогоплательщиков, что на 6,1% больше, чем на 1 мая прошлого года.
Бизнес
16 мая 2023 г. 17:56
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6%

На 1 мая текущего года в Азербайджане на учете состояло 1 442 086 налогоплательщиков, что на 6,1% больше, чем на 1 мая прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, 87,3% налогоплательщиков являются физическими лицами, а 12,7% - юридическими лицами и другими организациями. За последний год количество физических лиц увеличилось на 5,6%, а количество юридических лиц - на 9,6%.

В январе-апреле в стране прошли государственную регистрацию 5 305 коммерческих организаций. Из них 87,7% - это организации с внутренними инвестициями, а 12,3% - с иностранными инвестициями. 82% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном порядке. Удельный вес электронной регистрации ООО с местными инвестициями составил 94,2%. По новому методу регистрации (FİN код + номер мобильного телефона) зарегистрировано 681 ООО с местными инвестициями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 6 % artıb

Самое читаемое

На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi