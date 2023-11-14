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Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло более чем на 7%

Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло более чем на 7% По состоянию на 1 ноября 2023 года в Азербайджане зарегистрированы 1 499 032 налогоплательщика, что на 7,3% больше, чем на 1 ноября прошлого года.
Бизнес
14 ноября 2023 г. 12:59
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло более чем на 7%

По состоянию на 1 ноября 2023 года в Азербайджане зарегистрированы 1 499 032 налогоплательщика, что на 7,3% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно представленным данным, 87,3% налогоплательщиков являются физическими лицами, 12,7 % - юридические лица и иные организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей выросло на 7%, а число компаний - на 9%.

Число коммерческих организаций, прошедших государственную регистрацию, на отчетную дату составило 173 754. За последний год зафиксирован рост числа коммерческих организаций на 9,7%, а активных коммерческих структур - на 13,1%.

За январь-октябрь 2023 года число юридических лиц, деятельность которых была активирована (восстановлена), увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1%, а число плательщиков НДС, деятельность которых была активирована, - на 15,1%.

На 1 ноября госрегистрацию прошли 22 188 коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

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Версия на английском языке Number of taxpayers grows by over 7% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 %-dən çox artıb

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