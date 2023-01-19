Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло более чем на 5%

На 1 января этого года в Азербайджане было 1 400 824 налогоплательщика.

На 1 января этого года в Азербайджане было 1 400 824 налогоплательщика.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По данным, это на 5,2% больше, чем на 1 января прошлого года.

87,3% предпринимателей являются физическими лицами, 12,7% - юридическими лицами и другими организациями. Это соответственно на 4,6% (77,5% от общего роста) и 9,6% (22,5% от общего роста) больше, чем 1 год назад.

За отчетный период количество коммерческих организаций увеличилось на 10,5%.