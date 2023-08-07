Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 7%

Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 7%

По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 470 тыс. 553 налогоплательщика. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 7,3% больше, чем 1 августа прошлого

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По состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 470 тыс. 553 налогоплательщика.



Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 7,3% больше, чем 1 августа прошлого года.



87,3% налогоплательщиков - это физические лица, а 12,7% - юридические лица и иные организации. За последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7%, а количество организаций выросло на 9,3%. Подпишитесь на наш Telegram канал

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