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Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6%

Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6% По состоянию на 1 октября этого года в Азербайджане насчитывалось 1 576 898 налогоплательщиков.
Бизнес
11 октября 2024 г. 17:26
Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6%

По состоянию на 1 октября этого года в Азербайджане насчитывалось 1 576 898 налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 5,9% больше по сравнению с 1 октября прошлого года.

87,1% налогоплательщиков — физические лица, 12,9% — юридические лица и другие организации. За последний год количество физических лиц увеличилось на 5,6%, а юридических лиц — на 7,3%.

За год число зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 8% и составило 186 247 единиц.

В январе-сентябре этого года в стране прошли государственную регистрацию 10 194 коммерческих организации, из которых 89,3% — предприятия с местными инвестициями, 10,7% — с иностранными инвестициями.

К концу сентября количество активных плательщиков НДС среди зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество активных коммерческих организаций, зарегистрированных государством, увеличилось на 10,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 6 % artıb

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