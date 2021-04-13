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Число миллиардеров до 40 лет выросло за год до 79

Число миллиардеров до 40 лет выросло за год до 79 Возглавляет рейтинг журнала Hurun 36-летний основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием порядка 100 млрд долларов
Бизнес
13 апреля 2021 г. 11:28
Число миллиардеров до 40 лет выросло за год до 79

Количество миллиардеров в возрасте до 40 лет в мире с состоянием не менее 1 млрд долларов США возросло в текущем году до 79, что на 26 больше, чем в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, jб этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник деловым изданием Hurun.

Совокупное состояние попавших в этот рейтинг миллиардеров увеличилось за год на 1,5 трлн юаней (около 230 млрд долларов США) и составляет в настоящее время около 3,4 трлн юаней (порядка 523 млрд долларов США). 74 из них, указывается в докладе, удалось при этом преумножить свое состояние.

Богатые люди из этого списка проживают в Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канаде, Китае, ОАЭ, США, Сингапуре и Швеции. Основная их часть живет в США, Китае и Индии.

Возглавляет рейтинг молодых миллиардеров 36-летний основатель компании Facebook Марк Цукерберг с состоянием 653 млрд юаней (порядка 100 млрд долларов США). На втором месте разместился 38-летний глава компании ByteDance китаец Чжан Имин, состояние которого оценивается в 350 млрд юаней (около 53 млрд долларов США). Замыкает тройку лидеров рейтинга 39-летний основатель компании Beijing Kuaishou Technology Су Хуа с состоянием в размере порядка 155 млрд юаней (около 23 млрд долларов США).

Рейтинг долларовых миллиардеров мира в возрасте до 40 лет ежегодно составляется деловым изданием Hurun последние пять лет. В 2016 году в него входило 39 человек.

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Версия на английском языке Number of billionaires under 40 reaches 79

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