Число малых предприятий в Карабахе и Восточном Зангезуре выросло на 35% за год

Число малых предприятий в Карабахе и Восточном Зангезуре выросло на 35% за год

В прошлом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было создано 23 новых субъекта малого предпринимательства, что на 35,3% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по статистике.

По данным на конец прошлого года, из 212 705 коммерческих организаций, действующих по всей стране, 5,7% или 12 026 являлись субъектами микропредпринимательства.

Это на 2 317 единиц или 23,9% больше, чем в конце предыдущего года.

На отчетную дату 73% или 8 782 субъекта малого предпринимательства осуществляли деятельность в Баку, что на 29,4% больше в годовом сравнении.

Кроме того, в Карабахском экономическом районе насчитывалось 197 (на 8,2% больше), а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 51 (на 15,9% больше) субъект малого предпринимательства.