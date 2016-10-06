935 гражданам Азербайджана запрещен выезд за пределы страны из-за налоговой задолженности

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министерство налогов внесло изменения в список лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана из-за налоговой задолженности.

Как сообщает Report, число руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым запрещен выезд за пределы Азербайджана, увеличилось на 9 человек и достигло 564.

Число физических лиц с ограничением на выезд из Азербайджана выросло на 2 человека и в настоящее время 371 физическому лицу запрещен выезд из страны.

В целом, число лиц, которым запрещен выезд из страны по указанной причине, увеличилось с 924 до 935 человек.