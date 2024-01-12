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Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 762 тыс.

Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 762 тыс. По состоянию на 1 января 2024 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане по сравнению с началом 2023 года увеличилось на 7% и составило 761,7 тыс. человек.
Бизнес
12 января 2024 г. 11:55
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 762 тыс.

По состоянию на 1 января 2024 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане по сравнению с началом 2023 года увеличилось на 7% и составило 761,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, из них 45,7 тыс. являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), что на 14,4% больше, чем в начале года.

За отчетный период количество активных объектов (субъектов предпринимательства) увеличилось на 8,1% - до 204,6 тыс.

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Версия на английском языке Number of active taxpayers in Azerbaijan nears 762,000
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 762 minə yaxınlaşıb

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