Число активных налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 762 тыс.

По состоянию на 1 января 2024 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане по сравнению с началом 2023 года увеличилось на 7% и составило 761,7 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2024 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане по сравнению с началом 2023 года увеличилось на 7% и составило 761,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, из них 45,7 тыс. являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), что на 14,4% больше, чем в начале года.

За отчетный период количество активных объектов (субъектов предпринимательства) увеличилось на 8,1% - до 204,6 тыс.