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Число активных налогоплательщиков в Азербайджане достигло 710 тыс.

Число активных налогоплательщиков в Азербайджане достигло 710 тыс. По состоянию на 1 декабря текущего года число активных налогоплательщиков в Азербайджане составило 709 557 человек, что на 6,7% больше, чем в начале года.
Бизнес
9 декабря 2022 г. 14:14
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане достигло 710 тыс.

По состоянию на 1 декабря текущего года число активных налогоплательщиков в Азербайджане составило 709 557 человек, что на 6,7% больше, чем в начале года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, 39 257 из них являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 13,2% больше, чем в начале года.

За отчетный период число активных субъектов предпринимательской деятельности увеличилось на 3,2% и достигло 189 221.

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Версия на английском языке Number of active taxpayers nears 710,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 710 minə yaxınlaşıb

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