Четыре рекомендации от МВФ по реформированию госпредприятий

Успешная реформа в сокращении участия государства в азербайджанской экономике поддержит переход к модели роста, основанной на частном секторе, и поможет снизить фискальные риски.

Успешная реформа в сокращении участия государства в азербайджанской экономике поддержит переход к модели роста, основанной на частном секторе, и поможет снизить фискальные риски.

Как передает Report, об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по итогам консультаций по Статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня в Баку.

«Важным препятствием является большое влияние государственных предприятий на экономику. Количество госпредприятий велико, и прогресс в реализации государственной стратегии по сокращению участия государства ограничен. Однако недавнее создание Азербайджанского инвестиционного холдинга дает возможность активизировать реформы», - отмечает МВФ.

Экономисты Валютного фонда предлагают отделить коммерческую деятельность от некоммерческой, при этом последняя должна финансироваться из бюджета. Также предлагается повысить прозрачность госпредприятий и мониторинг эффективности с помощью Азербайджанского инвестиционного холдинга, содействовать приватизации и финансовой реструктуризации там, где это необходимо, а также ввести меры по смягчению социальных последствий реформ госпредприятий.

Ранее Азиатский банк развития (АБР) также призывал власти Азербайджана продолжить расширение реформ, направленных на внедрение корпоративных стандартов управления в крупных государственных компаниях и уделять больше внимания финансовому оздоровлению предприятий, выставляемых на приватизацию.

«В июне 2019 года началась реализация программы реформ в госпредприятиях. В частности, были приняты правила и стандарты корпоративного управления, в том числе правила оценки эффективности госпредприятий, была создана система премирования на основе показанного результата. В августе 2020 года был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг, в управление которому были переданы госпредприятия, большинство из которых работают с убытком. Во всех крупных госпредприятиях были созданы Наблюдательные советы», - отмечалось в Asian Development Outlook 2022.

АБР предлагает расширить реформы в этом направлении. В рамках этих реформ, по мнению аналитиков АБР, необходимо усовершенствовать процедуры госзакупок, создать качественную дивидендную политику, изменить систему назначения руководителей госпредприятий, создать новую систему премирования и т.д.

«Кроме этого, необходимо повысить прозрачность публикации квартальных финансовых отчетов, стратегий госпредприятий, итогов их деятельности, заключений внешних аудиторов. Помимо этого, больше внимания нужно уделять финансовому оздоровлению госпредприятий, открытых для приватизации», - говорится в обзоре.

Азиатский банк отмечает, что госпредприятия играют важную роль в экономике Азербайджана: 14 крупных госпредприятий обеспечивают четверть всех налоговых поступлений в госбюджет, самым крупным налогоплательщиком в стране является компания SOCAR.

При этом АБР указывает, что госбюджет страны сталкивается с серьезными рисками ввиду неэффективной работы большинства госпредприятий, их высокого долгового бремени, работы с убытком и риском потери платежеспособности. Убыточность госпредприятий часто обусловлена тем, что они оказывают и непрофильные услуги. По мнению аналитиков банка, неэффективная работа госпредприятий, в целом, негативно влияет на экономику Азербайджана.

По оценкам АБР, еще одной причиной неэффективной работы госпредприятий является тот факт, что они тесно участвуют в реализации государственной политики в сфере занятости и социального обеспечения. Кроме этого, практически все госпредприятия нуждаются в поддержке из госбюджета ввиду неблагоприятной финансовой ситуации в них.