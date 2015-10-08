​Четверть внешнего товарооборота Азербайджана приходится на две страны

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Более половины (51,13%) объема внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-август 2015 года приходится на долю 6 стран, в том числе 24,31% - на долю Италии и Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 13,86% или 1 951,8 млн. долларов товарооборота осуществлено с Италией, 10,45% или 1 471 млн. долларов - с Германией. На последующих местах расположились Россия (8,66%), Турция (6,78), США (6,43%) и Франция (4,95%).

Италия также занимает первое место по объему экспорта. На долю этой страны приходится 1 641,4 млн. долларов или 20,06% общего объема экспорта. Список стран по объему импорта возглавляет Россия (16,58% или 978,2 млн. долларов).

Отметим, что за отчетный период объем внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократился на 32,83% до 14,082 млрд. долларов, импорт вырос на 5,08% до 5,899 млрд. долларов, экспорт сократился на 46,69% до 8,184 млрд. долларов.