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"Чешские авиалинии" объявили об увольнении всех сотрудников

"Чешские авиалинии" объявили об увольнении всех сотрудников Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов
Бизнес
24 февраля 2021 г. 13:37
Чешские авиалинии объявили об увольнении всех сотрудников

Авиакомпания "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюзы о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

"ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа труда, - отметила она. - Мы [профсоюз] также были проинформированы об этом. Авиакомпания <...> очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов".

Финансовая ситуация в ЧСА, по словам Леффельман, критическая. Авиакомпания, являющаяся акционерным обществом, не может рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Руководство ЧСА в начале февраля обратилось к чешскому правительству за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон (около 42,5 млн евро). Вскоре глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.

ЧСА ведут свою историю от 6 октября 1923 года, когда правительство Чехословакии (1918-1993 годы) приняло постановление о создании национального авиаперевозчика. Это одна из старейших авиакомпаний в мире: раньше были основаны только российская компания "Аэрофлот", нидерландская KLM, колумбийская Avianca и австралийская Qantas.

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