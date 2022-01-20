Черноморский регион Турции увеличил экспорт в Азербайджан на 14 %

В 2021 году из 17 провинций Турции, расположенных в Черноморском регионе страны, в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 45 млн 203 тыс. 955 долларов США.

В 2021 году из 17 провинций Турции, расположенных в Черноморском регионе страны, в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 45 млн 203 тыс. 955 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это на 14% больше, чем в предыдущем году.

Больше всего продукции было поставлено из Ризе. Из этой провинции закуплено товаров и материалов на сумму 8 млн 210 тыс. 449 долларов США. На втором месте Трабзон, экспортировавший в Азербайджан продукции стоимостью в 6 млн 565 тыс. 244 долларов США. Из этих двух провинций в Азербайджан в основном поставляются строительная и химическая продукции.