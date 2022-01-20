О нас
Report Georgia
Аудио новости

Черноморский регион Турции увеличил экспорт в Азербайджан на 14 %

Черноморский регион Турции увеличил экспорт в Азербайджан на 14 % В 2021 году из 17 провинций Турции, расположенных в Черноморском регионе страны, в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 45 млн 203 тыс. 955 долларов США.
Бизнес
20 января 2022 г. 15:06
Черноморский регион Турции увеличил экспорт в Азербайджан на 14 %

В 2021 году из 17 провинций Турции, расположенных в Черноморском регионе страны, в Азербайджан было экспортировано продукции на сумму 45 млн 203 тыс. 955 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это на 14% больше, чем в предыдущем году.

Больше всего продукции было поставлено из Ризе. Из этой провинции закуплено товаров и материалов на сумму 8 млн 210 тыс. 449 долларов США. На втором месте Трабзон, экспортировавший в Азербайджан продукции стоимостью в 6 млн 565 тыс. 244 долларов США. Из этих двух провинций в Азербайджан в основном поставляются строительная и химическая продукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkey's Black Sea region increases export to Azerbaijan by 14%
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Qaradəniz bölgəsi Azərbaycana məhsul ixracını 14 % artırıb

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил импорт скота из Грузии
Азербайджан увеличил импорт скота из Грузии
20 января 2022 г. 13:23
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 41%
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 41%
20 января 2022 г. 13:08
Грузия в прошлом году импортировала из Азербайджана 782 тонны чая
Грузия в прошлом году импортировала из Азербайджана 782 тонны чая
20 января 2022 г. 13:02
Азербайджан сократил импорт медикаментов из Грузии
Азербайджан сократил импорт медикаментов из Грузии
20 января 2022 г. 12:44
Азербайджан в 2 раза сократил импорт сигарет из Грузии
Азербайджан в 2 раза сократил импорт сигарет из Грузии
20 января 2022 г. 12:38
Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана
Грузия увеличила импорт цемента из Азербайджана
20 января 2022 г. 12:23
Объем товарооборота Грузии с Азербайджаном вырос на 22%
Объем товарооборота Грузии с Азербайджаном вырос на 22%
20 января 2022 г. 12:22
Азербайджан на 67% увеличил импорт автомобилей из Грузии
Азербайджан на 67% увеличил импорт автомобилей из Грузии
20 января 2022 г. 12:05
Какие внутренние факторы тормозят работу карго-компаний в Азербайджане?
ФотоКакие внутренние факторы тормозят работу карго-компаний в Азербайджане?
19 января 2022 г. 18:04
Насколько успешным бизнесом является производство полиэтиленовых пакетов в Азербайджане?
Насколько успешным бизнесом является производство полиэтиленовых пакетов в Азербайджане?
19 января 2022 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi