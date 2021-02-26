"Черкизово" планирует нарастить поставки ульяновской колбасы в Азербайджан

Азербайджан занимает 10 место по объему внешнеторгового товарооборота Ульяновской области

Азербайджан - серьезный рынок для расширения номенклатуры и увеличения поставок ульяновских производителей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал зампред правительства Ульяновской области в представительстве при правительстве РФ Александр Румянцев.

По его словам, Азербайджан занимает 10 место по объему внешнеторгового товарооборота Ульяновской области и 5 место по объему экспорта из региона.

"Несмотря на пандемию, товарооборот области с Азербайджаном в прошлом году вырос. Экспорт ульяновской продукции за 2020 год составил 22,11 млн долларов США. В числе основных товарных групп зерно, автотехника, изделия из черных металлов, нерудное минеральное сырье, механическое оборудование и техника, компьютеры. Мы заинтересованы в продвижении новых товарных групп на рынок Азербайджана. В частности, серьезно наращивать объем поставок в Азербайджан планирует группа "Черкизово", у которой около 500 тонн мясных колбас производится в Ульяновской области под брендом "Мясная губерния", – рассказал А.Румянцев.