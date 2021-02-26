О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Черкизово" планирует нарастить поставки ульяновской колбасы в Азербайджан

"Черкизово" планирует нарастить поставки ульяновской колбасы в Азербайджан Азербайджан занимает 10 место по объему внешнеторгового товарооборота Ульяновской области
Бизнес
26 февраля 2021 г. 17:13
Черкизово планирует нарастить поставки ульяновской колбасы в Азербайджан

Азербайджан - серьезный рынок для расширения номенклатуры и увеличения поставок ульяновских производителей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал зампред правительства Ульяновской области в представительстве при правительстве РФ Александр Румянцев.

По его словам, Азербайджан занимает 10 место по объему внешнеторгового товарооборота Ульяновской области и 5 место по объему экспорта из региона.

"Несмотря на пандемию, товарооборот области с Азербайджаном в прошлом году вырос. Экспорт ульяновской продукции за 2020 год составил 22,11 млн долларов США. В числе основных товарных групп зерно, автотехника, изделия из черных металлов, нерудное минеральное сырье, механическое оборудование и техника, компьютеры. Мы заинтересованы в продвижении новых товарных групп на рынок Азербайджана. В частности, серьезно наращивать объем поставок в Азербайджан планирует группа "Черкизово", у которой около 500 тонн мясных колбас производится в Ульяновской области под брендом "Мясная губерния", – рассказал А.Румянцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ulyanovskdan Azərbaycana 22 mln dollar dəyərində məhsul idxal edilib

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi