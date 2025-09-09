Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

Азиатский регион обладает огромным потенциалом развития в области сотрудничества в цепочках поставок и их интеграции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Института азиатской перспективы Камбоджи Чен Кимлонг на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

По его словам, одним из основных направлений данного процесса является трансформация в "зеленую энергетику", рациональное использование ресурсов и адаптация к растущему экономическому динамизму стран региона.

"Азия является одной из самых быстроразвивающихся континентов мира. Юго-Восточная Азия становится ведущим региональным силовым центром континентального развития, и это развитие поддерживается крупнейшими экономиками, включая Китай", - сказал эксперт.

Кимлонг добавил, что важно адаптироваться к развивающимся экономикам и своевременно реагировать на инновации.