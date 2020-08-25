Чем обернется решение о снижении беспошлинного порога для экономики

С рынка могут уйти мелкие игроки, останутся лишь крупные, что уменьшит уровень конкуренции, а, значит, откроет дорогу к повышению тарифов

Популярность онлайн-шопинга из зарубежных интернет-магазинов, набирающая обороты в последние годы в Азербайджане, в период карантина возросла еще больше. Еще бы – даже те, кто раньше ленился разобраться в системе заказа с популярных онлайн-площадок и предпочитал «живой» шопинг, был вынужден сделать это из-за закрытия крупных торговых центров и большинства магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Могли бы обратиться к местным сайтам, но они пока даже близко не могут тягаться со своими турецкими или европейскими аналогами – ни по уровню сервиса, ни, естественно, по ассортименту представленного товара. Да и сами они в основном перепродают закупленное или заказанное из-за рубежа, поскольку местное производство текстиля, обуви, бытового оборудования и много чего другого также все еще не развито у нас до уровня самообеспечения.

И вроде все были рады, компании-перевозчики в период карантина работали, предлагаемые ими тарифы были в основном выгодными, поскольку конкуренция на рынке сегодня сильная.

Посылки, хоть большим, нежели ранее опозданием, но все же до адресата доходили, почти все эти службы расширили свои услуги по курьерской доставке, то есть даже в самый строгий локдаун заказ приносили к дверям…

И вдруг, так сказать, нечаянно-негаданно грянул гром – Кабинет министров решил снизить общую стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица более чем в 3 раза - с 1 000 до 300 долларов США. Поправки в "Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу произведенных или не предназначенных для коммерческих целей" коснулись и общей стоимости товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию Азербайджана один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, - она тоже снижена с 1 500 до 800 долларов США.

В поправках есть и другие важные пункты, но самыми болезненными для широкой общественности стали именно указанные выше нововведения.

Причём самым абсурдным и вызывавшим серьёзные недовольства среди потребителей стало то, что беспошлинный лимит будет распространяться... всего на одну посылку, заказанную в течение месяца. К примеру, если в этом месяце вами была заказана посылка стоимостью в 20 долларов США, то лимит на ваше имя считается исчерпанным.

То есть, в месяц можно заказать только одну посылку, стоимость которой не превышает 300 долларов США, а не несколько посылок на общую сумму в 300 долларов США.

Ранее Государственный таможенный комитет (ГТК) распространил заявление, в котором указал, что цель единой таможенной политики – сохранение экономических позиций и безопасности государства, интересов внутреннего рынка. «В результате проведенного экономического анализа было определено, что в последние годы физические лица, при провозе товаров через таможенную границу Азербайджана, оформляют их на отдельных людей, тем самым уклоняются от уплаты таможенных взносов. Также увеличилось число контрабандного завоза этих товаров», - говорится в заявлении.

Затем ГТК указывает еще на одну вполне банальную причину: чем больше определенных товаров поступает в страну в обход «юридического» ритейл-сектора, тем больше случаев банкротства объектов торговли. Что ж, об этом, как говорится, уже догадывался «весь коллектив» любителей онлайн-шопинга. Только вот почему в данном случае нельзя было искать и находить, а потом все же ликвидировать причины того, что одни и те же товары в местных торговых центрах продаются вдвое, а то и втрое дороже, чем обходится их заказ+доставка с зарубежного сайта – это, к сожалению, пока вопрос риторический.

Далее в заявлении ГТК следует еще одно признание – физические лица ввели в привычку заказывать или привозить смартфоны, планшеты и прочие мобильные устройства по льготным условиям, а потом перепродавать их в мелкие торговые точки. Конечно, это невыгодно крупным поставщикам, которые честно платят налоги и таможенные выплаты. Тут можно было бы повторить вопрос с предыдущего абзаца и приплюсовать выгодность заказов даже бытовой техники, мебели из-за рубежа…

Но в реалиях ближайшего будущего более насущным выглядит другой вопрос: не приведет ли это решение к всплеску цен на законном рынке? Сумеют ли соответствующие органы проконтролировать, чтобы крупные поставщики не вошли в сговор, а монополисты не воспользовались своим положением и не «назначили» новые цены?

Ведь как было отмечено выше, в отличие от многих других стран, большая часть товаров, заказываемых из-за рубежа, не имеет аналога местного производства, а значит, потребитель будет поставлен в безвыходное положение.

«Однозначно хотим подчеркнуть, что это решение, напротив, направлено на предотвращение действий некоторых групп монополистов, и поэтому высказываемое ими недовольство в социальных сетях понятно», - говорится, в частности, в заявлении ГТК.

Надо сказать, в своем релизе Госкомтаможни вполне справедливо ссылается на опыт других стран. В частности, известно, что согласно законодательству Турции для некоммерческих целей одно и то же физлицо может привезти в страну всего 1 мобильное устройство в течение двух календарных лет. В Евросоюзе на территорию ЕС для некоммерческих целей можно беспошлинно завезти товаров до 300 евро.

Что касается почтовых посылок, то здесь порог в ЕС вообще низкий – всего 22 евро (ну, у европейца всегда есть альтернатива – пойти в магазин и купить этот товар с чуть-чуть большей наценкой). В России и других странах-членах Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) (помимо РФ в него входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения) порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов с 1 января этого года снижен до 200 евро. Такой же порог в Молдове, Грузии – 125 долларов США, Украине – 100 евро, Турции – 150 евро.

Правда, есть в этом сравнении и другие нюансы: хотят тот самый злополучный момент с одной посылкой - в странах ЕАЭС речь идет об общей сумме посылок за месяц, что хотя бы не так сильно бьёт по потребителям, заказывающим или привозящим товары для собственных нужд. И самое главное - пошлина за превышение лимита составляет 15%, или не менее 2 евро за 1 кг. В Азербайджане это обойдется в 36%.

При этом, надо сказать, что Россия собиралась с июля этого года снизить порог еще на 100 евро, но не пошла на этот шаг как из-за пандемии, так и потому, что российские эксперты посчитали, что это может привести к значительным убыткам для экономики страны. По их оценкам значительные потери почтовых служб и потребителей приведут к тому, что экономический эффект для всех участников рынка окажется отрицательным и составит - 46 млрд рублей (более 600 млн долларов США). Об этом же, по их мнению, говорит и опыт стран СНГ, которые пошли на снижение необлагаемого лимита. В Беларуси снижение беспошлинного порога с 200 евро до 22 евро в 2016 году привело к трехлетней стагнации трансграничной торговли и потерям для экономики в 1 млн евро в год. На Украине снижение лимита в 2014 году в условиях дефицита ресурсов у таможенной службы превратило посылочный бизнес в канал «серого» розничного импорта и привело к потерям бюджета на десятки миллионов евро ежегодно из-за снижения легального импорта.

С другой стороны, гипотетически предположим, что граждане Азербайджана продолжат делать онлайн-шопинг из зарубежных сайтов в прежнем объеме и будут готовы заплатить пошлину.

Каков механизм оплаты пошлины и получения товара? Как рассказали в одной из компаний-перевозчиков, для этого гражданин должен прийти в офис данной компании, забрать необходимую документацию, затем оплатить пошлину. И… самому отправиться получать свою посылку, которая пришла после превышения беспошлинного лимита, в Головное таможенное управление в воздушном транспорте (находится на территории Международного Аэропорта Гейдара Алиева), либо на почту.

То есть, все эти операции требуют физического присутствия заказчика, и проделать эти шаги в электронном формате возможности на сегодня нет. Поэтому вся эта процедура сопровождается потерей немалого количества денег, времени и нервов. Каждый шаг - начиная от оформления документов, за что также приходится платить, до хождения по разным пунктам, чтобы "поставили печать" и выжидания длинющей порой очереди для получения посылки - достаточно лишь однажды столкнуться со всем этим, чтобы охота превышать лимит забылась надолго, а может, и навсегда.

Тем более, с учётом пока неопределённой ситуации с карантином перспективы вырисовываются довольно мрачные. Поэтому легче будет не заказывать больше установленного лимита.

В итоге, стоит ли ждать существенного притока средств в бюджет от уплаты пошлин, во всяком случае, в период пандемии? Думается, для этого, как минимум, необходимо срочно расширить спектр электронных услуг ГТК, создать удобную систему оплаты пошлины и получения посылки. Ну и в конце концов снизить размер пошлины. Например, в России до снижения лимита была проведена большая работа в этом направлении, но даже после этого поступало много жалоб в этой сфере.

Что касается компаний по предоставлению почтовых и CARGO-услуг, то их прибыль и, соответственно, налоговые отчисления в бюджет могут снизиться и существенно. Более того, с рынка, скорее всего, уйдут мелкие игроки, останутся лишь крупные, что уменьшит уровень конкуренции, а, значит, откроет дорогу к повышению тарифов.

Возрастет ли прибыль розничных торговых объектов? Возможно, если они вновь не будут закрыты из-за карантина… Хотя, можно предположить, что как только откроются границы, и будут возможны поездки хотя бы в соседние страны, количество челноков и мелких торговцев ширпотребом вновь возрастет, вернётся старая добрая традиция закупаться у "алверчи".

То есть, решение о снижении льготного порога – это палка о двух концах, и его эффект для экономики страны именно в нынешней обстановке весьма сомнителен.

Остается лишь надеяться, что в правительстве учтут недовольства, которое вызвало в обществе это решение, и все же внесут некоторые коррективы в новые поправки.

Эксперт Гулу Нуриев