Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан

Челябинское мясоперерабатывающее предприятие в ближайшее время начнет поставки колбасных изделий в Азербайджан.
Как сообщает Report, Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в декабре провела обследование одного из известных мясоперерабатывающих предприятий Южного Урала.
В итоге вынесено заключение о соответствии предприятия ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана.
На предприятии уже оформили 12,3 тыс. ветеринарных сопроводительных документов для экспорта колбасы и колбасной продукции.