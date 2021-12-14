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Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан

Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан Челябинское мясоперерабатывающее предприятие в ближайшее время начнет поставки колбасных изделий в Азербайджан.
Бизнес
14 декабря 2021 г. 17:26
Челябинское предприятие начинает поставки колбасных изделий в Азербайджан

Челябинское мясоперерабатывающее предприятие в ближайшее время начнет поставки колбасных изделий в Азербайджан.

Как сообщает Report, Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в декабре провела обследование одного из известных мясоперерабатывающих предприятий Южного Урала.

В итоге вынесено заключение о соответствии предприятия ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана.

На предприятии уже оформили 12,3 тыс. ветеринарных сопроводительных документов для экспорта колбасы и колбасной продукции.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Uralın tanınmış kolbasa markası Azərbaycana tədarükə başlayır

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