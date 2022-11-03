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Частный сектор представил более 400 предложений в связи с поправками в Налоговый кодекс

Частный сектор представил более 400 предложений в связи с поправками в Налоговый кодекс В процессе подготовки изменений в Налоговый кодекс на 2021-2022 годы было проведено более 110 встреч с субъектами предпринимательства, они представили свыше 400 своих предложений.
Бизнес
3 ноября 2022 г. 17:02
Частный сектор представил более 400 предложений в связи с поправками в Налоговый кодекс

В процессе подготовки изменений в Налоговый кодекс на 2021-2022 годы было проведено более 110 встреч с субъектами предпринимательства. Ими было представлено свыше 400 предложений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, об этом заявил начальник отдела налоговой политики учреждения Ниджат Иманов.

Он отметил, что изменения в Налоговый кодекс разрабатывались по пяти основным направлениям, в числе которых улучшение деловой и инвестиционной среды, упрощение налогового администрирования и снижение налогового бремени граждан.

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Версия на азербайджанском языке Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı özəl sektor 400-dən çox təklif verib

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