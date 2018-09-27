Частные структуры Азербайджана и России подписали документы о сотрудничестве

27 сентября, 2018 17:26

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В рамках Азербайджано-российского межрегионального форума, состоявшегося сегодня в Баку, между частными структурами двух стран подписан ряд документов. Как сообщает Report, подписаны меморандумы о сотрудничестве.

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