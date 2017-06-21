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    Цены на золото в Азербайджане незначительно снизились

    В мае средняя стоимость кольца весом 5 граммов составила 365 манатов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Цены на золото в Азербайджане незначительно упали в мае. Стоимость золотых колец снизилась на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно статданным, в мае средняя цена золотого кольца весом 5 граммов 750-й пробы снизилась до 364,74 маната. То есть, грамм золота продавался в среднем по 72,94 маната. В предыдущем месяце эти цифры составили 372,2 и 74,44 маната/грамм.

    В мае средняя стоимость серебряного кольца весом 5 граммов упала до 30,69 манатов, что на 2% дешевле, чем месяцем ранее. 

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