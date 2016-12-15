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    Цены на золото упали на 12,3% после повышения базовой ставки ФРС

    Унция золота торговалась на Сингапурской бирже за $1146,7

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Цены на золото упали на 12,3% до $1146,7 за унцию на фоне повышения ФРС базовой ставки.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 00:05 по Баку унция золота торговалась на Сингапурской бирже за $1146,7. На момент открытия торгов стоимость унции золота на бирже составляла $1159,8.

    Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США 14 декабря объявил о повышении базовой ставки до 0,5-0,75%.

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