Цены на золото упали на 12,3% после повышения базовой ставки ФРС

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Цены на золото упали на 12,3% до $1146,7 за унцию на фоне повышения ФРС базовой ставки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00:05 по Баку унция золота торговалась на Сингапурской бирже за $1146,7. На момент открытия торгов стоимость унции золота на бирже составляла $1159,8.

Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США 14 декабря объявил о повышении базовой ставки до 0,5-0,75%.