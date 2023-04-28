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Цены на жилье в Турции выросли втрое

Цены на жилье в Турции выросли втрое В первом квартале этого года квартиры в Турции подорожали в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на аренду выросли втрое.
Бизнес
28 апреля 2023 г. 19:20
Цены на жилье в Турции выросли втрое

В первом квартале этого года квартиры в Турции подорожали в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на аренду выросли втрое.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

В настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилья в соседней стране составляет 17 573 лиры (1 536 манатов). Выставленная на продажу недвижимость продается в среднем за 2 месяца.

В январе-марте в Турции было продано 283 215 квартир, что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 34% больше, чем в IV квартале прошлого года.

За отчетный период в Стамбуле продана 50 561 квартира, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Стоимость квадратного метра жилья в Стамбуле в среднем составила 27 004 лиры (2 360 манатов).

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə mənzil qiymətləri 3 dəfə artıb

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