Цены на сталь в Европе обновили рекорд из-за возможного запрета на поставки из России

Европейские цены на сталь обновили рекордный максимум на фоне подготовки к возможному запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций.

Европейские цены на сталь обновили рекордный максимум на фоне подготовки к возможному запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg , ссылаясь на еженедельные данные Kallanish Commodities Ltd.

"Базовые цены на горячекатаный прокат в Северной Европе выросли на 10%, до 1 435 евро за тонну", - пишет агентство. Цены на арматуру также выросли до нового рекордно высокого уровня.

Ранее Европейский союз ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Как отмечалось в Официальном журнале ЕС, речь идет о металлических листах, продукции из олова, арматуре, стержнях, катанках из нержавеющей стали, уголках, профилях, шпунтах, проволоке, бесшовных и сварных трубах.

Кроме того, запрещается предоставлять техническую помощь, посреднические услуги, финансирование, а также страхование и перестрахование, связанные с этим запретом.