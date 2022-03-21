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Цены на сталь в Европе обновили рекорд из-за возможного запрета на поставки из России

Цены на сталь в Европе обновили рекорд из-за возможного запрета на поставки из России Европейские цены на сталь обновили рекордный максимум на фоне подготовки к возможному запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций.
Бизнес
21 марта 2022 г. 19:08
Цены на сталь в Европе обновили рекорд из-за возможного запрета на поставки из России

Европейские цены на сталь обновили рекордный максимум на фоне подготовки к возможному запрету на импорт сталелитейной продукции из России в рамках нового пакета санкций.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на еженедельные данные Kallanish Commodities Ltd.

"Базовые цены на горячекатаный прокат в Северной Европе выросли на 10%, до 1 435 евро за тонну", - пишет агентство. Цены на арматуру также выросли до нового рекордно высокого уровня.

Ранее Европейский союз ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Как отмечалось в Официальном журнале ЕС, речь идет о металлических листах, продукции из олова, арматуре, стержнях, катанках из нержавеющей стали, уголках, профилях, шпунтах, проволоке, бесшовных и сварных трубах.

Кроме того, запрещается предоставлять техническую помощь, посреднические услуги, финансирование, а также страхование и перестрахование, связанные с этим запретом.

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