Цены на авторынке Азербайджана выросли

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Легковые автомобили в Азербайджане подорожали на 1,6%, велосипеды – на 1,2% в апреле этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Цены на легковые автомобили в январе выросли на 0,8%, в феврале – на 0,6%, в марте остались стабильными. В январе отмечался рост цен на велосипеды на 1,2%, в феврале – 1,4%, в марте – 1,2%. Согласно статданным, в апреле средняя цена одного легкового автомобиля составила 31 893,65 манатов, велосипеда - 161,15 манатов.

Отметим, что в годовом сравнении легковые автомобили подорожали на 10,5%, велосипеды – 15,3%.