Цены на аренду жилья в Баку выросли с началом учебного года

Возвращение в столицу студентов из регионов с началом нового учебного года привело к росту спроса на жилье и, как следствие, увеличению стоимости аренды квартир в Баку.

Возвращение в столицу студентов из регионов с началом нового учебного года привело к росту спроса на жилье и, как следствие, увеличению стоимости аренды квартир в Баку.

Как заявил Report эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев, повышение стоимости аренды достаточно ощутимо - на 15-20%, по сравнению с началом лета.

"По сравнению с июнем-июлем в настоящее время в Баку наблюдается рост цен на аренду жилья на 15-20%. Квартиры, прежде сдававшиеся за 300-350 манатов в месяц, сейчас предлагаются примерно за 400 манатов. Наибольшим спросом пользуется жилье в Ясамальском районе столицы, так как большинство высших учебных заведений расположено здесь", - сказал Э.Фарзалиев.

По его словам, ценовая разница проявляет себя и при аренде квартир в старых домах и новостройках. В частности, аренда сопоставимой квартиры в старом здании советских времен обойдется в 300-400 манатов, а в новостройке - 500-600 манатов в месяц.

Эксперт также отметил, что вырастут и коммунальные расходы - в среднем на 10-20%.

Э.Фарзалиев рассказал о том, что количество дешевого арендного жилья на рынке уменьшается, а цены растут. По его мнению, это связанно и со сносом старых многоквартирных жилых домов. “В центре города, на так называемой "Советской" и в других районах, были недорогие квартиры в аренду. Часть их снесена. Поэтому стало еще труднее найти дешевое жилье. Студенты из регионов, прибывающие с началом учебного года в столицу, также влияют на спрос. На рынке возникает дефицит и, в результате к росту цен", - заявил эксперт.

Решение этой проблемы эксперт видит в открытии филиалов университетов в регионах, либо в строительстве новых общежитий для студентов.