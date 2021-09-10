Центробанк Азербайджана предупредил коммерческие банки

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит "Политику чистых денег в обращении" с целью поддержания высокого уровня качества обращаемых денежных знаков, эффективной организации борьбы с подделкой денежных знаков.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит "Политику чистых денег в обращении" с целью поддержания высокого уровня качества обращаемых денежных знаков, эффективной организации борьбы с подделкой денежных знаков.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках этой политики коммерческие банки обязаны выпускать в обращение высококачественные денежные знаки, обработанные в автоматизированных системах, или денежные знаки, обработанные в соответствующих системах ЦБА.

Тем не менее, в последние дни в СМИ и социальных сетях страны появилась информация о выводе из банкоматов, принадлежащих ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), непригодных для обращения денежных знаков.

Ответственность за обнаруженные в банкоматах непригодные для обращения денежные знаки несут коммерческие банки. В связи с этим всем коммерческим банкам, в том числе МБА, было дано еще одно указание о принятии дополнительных мер.