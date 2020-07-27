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Report Georgia

Центральная больница моряков передана на баланс Госкомтаможни

Центральная больница моряков передана на баланс Госкомтаможни ОАО Baku Caspian Hospital объявило о ликвидации.
Бизнес
27 июля 2020 г. 17:07
Центральная больница моряков передана на баланс Госкомтаможни

ОАО Baku Caspian Hospital объявило о ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Ясамальский район, улица Абдуррагим бека Хагвердиева, 78.

Напомним, что Baku Caspian Hospital была создана в 2017 году с целью управления Центральной клинической больницей моряков, которая в свое время находилась на балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство“, а затем была передана Государственной службе по имущественным вопросам (бывший Государственный комитет по имущественным вопросам) при Министерстве экономики.

Генеральный директор акционерного общества Герасим Рустамов рассказал Report, что возглавляемая им коммерческая структура ликвидирована в связи с передачей медучреждения на баланс Государственного таможенного комитета: "Отныне комитет будет иметь 2 медицинских учреждения. Одно из них - Центральный таможенный госпиталь, который в настоящее время полностью отведен для лечения пациентов с коронавирусом. А в больнице моряков, которая уже переименована в больницу Государственного таможенного комитета, будут лечить других пациентов. По этому поводу имеется соответствующее решение Кабинета министров”.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanası Dövlət Gömrük Komitəsinin balansına verilib

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