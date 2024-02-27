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"Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" обратился к кредиторам

"Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" обратился к кредиторам ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов", упраздненное указом президента Ильхама Алиева от 16 ноября 2023 года, обратилось к кредиторам.
Бизнес
27 февраля 2024 г. 09:39
Центр военного патриотизма и подготовки специалистов обратился к кредиторам

ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов", упраздненное указом президента Ильхама Алиева от 16 ноября 2023 года, обратилось к кредиторам.

Как сообщает Report, кредиторы для удовлетворения претензий должны в течение 2 месяцев обратиться по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Братьев Мардановых, 99.

ООО "Центр военного патриотизма и подготовки специалистов" при Государственной службе по мобилизации и призыву Азербайджанской Республики было зарегистрировано в 2013 году. Его уставный капитал составлял 2,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” kreditorlarına müraciət edib

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