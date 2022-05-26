Центр территориального строительства и планирования завершил тендер на 4 млн манатов

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете Азербайджана по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера на строительство, ремонт и восстановление разрушенных, аварийных частных домов и нежилых объектов в Гяндже, Физулинском и Тертерском районах, пострадавших в период 44-дневной Отечественной войны.
Победителем тендера стало ООО Az Graft Construction, сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.
Победителю будет выплачено 4 миллиона манатов.
Напомним, что в феврале Az Graft Construction было выплачено 3,5 млн манатов.