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Центр территориального строительства и планирования завершил тендер на 4 млн манатов

Центр территориального строительства и планирования завершил тендер на 4 млн манатов Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера на строительство, ремонт и восстановление разрушенных, аварийных частных домов и нежилых объектов в Гяндже,
Бизнес
26 мая 2022 г. 10:08
Центр территориального строительства и планирования завершил тендер на 4 млн манатов

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете Азербайджана по градостроительству и архитектуре подвел итоги открытого тендера на строительство, ремонт и восстановление разрушенных, аварийных частных домов и нежилых объектов в Гяндже, Физулинском и Тертерском районах, пострадавших в период 44-дневной Отечественной войны.

Победителем тендера стало ООО Az Graft Construction, сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

Победителю будет выплачено 4 миллиона манатов.

Напомним, что в феврале Az Graft Construction было выплачено 3,5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi 4 milyon manatlıq tenderə yekun vurub

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