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Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил прием студентов

Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил прием студентов Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил набор студентов по ряду специальностей на 2022-2023 учебный год.
Бизнес
18 июля 2022 г. 17:19
Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил прием студентов

Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил набор студентов по ряду специальностей на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, студенты, успешно окончившие четырехлетнее высшее техническое профессиональное образование, получат возможность поступить в университет без сдачи экзаменов (напрямую).

Прием осуществляется путем собеседования. На собеседовании могут принять участие лица со средним и полным средним образованием.

Прием документов будет проводиться с 11:00 18 июля до 18:00 31 августа. Желающие поступить в Центр профессионального образования могут зарегистрироваться посредством электронной системы или явиться в административное здание образовательного учреждения (адрес: город Сумгаит, улица Химиков, 1).

Телефонные номера для получения дополнительной информации: (051) 277-37-56, (051) 205-97-54.

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