Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил прием студентов

Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил набор студентов по ряду специальностей на 2022-2023 учебный год.

Центр профессионального образования при Агентстве по развитию экономических зон объявил набор студентов по ряду специальностей на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, студенты, успешно окончившие четырехлетнее высшее техническое профессиональное образование, получат возможность поступить в университет без сдачи экзаменов (напрямую).

Прием осуществляется путем собеседования. На собеседовании могут принять участие лица со средним и полным средним образованием.

Прием документов будет проводиться с 11:00 18 июля до 18:00 31 августа. Желающие поступить в Центр профессионального образования могут зарегистрироваться посредством электронной системы или явиться в административное здание образовательного учреждения (адрес: город Сумгаит, улица Химиков, 1).

Телефонные номера для получения дополнительной информации: (051) 277-37-56, (051) 205-97-54.