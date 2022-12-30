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Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 969 млн долларов

Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 969 млн долларов С 2017-го по ноябрь 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 969,1 млн долларов США.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 13:06
Центр поддержки экспорта Единое окно содействовал экспорту на 969 млн долларов

С 2017-го по ноябрь 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 969,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, в декабре этого года стоимость ненефтяного экспорта, осуществляемого через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 40 млн долларов США, что на 96,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 969 milyon dollarlıq ixraca kömək edib

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