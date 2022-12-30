Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 969 млн долларов

С 2017-го по ноябрь 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 969,1 млн долларов США.

С 2017-го по ноябрь 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 969,1 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, в декабре этого года стоимость ненефтяного экспорта, осуществляемого через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 40 млн долларов США, что на 96,1% больше, чем за тот же период прошлого года.