Центр поддержки экспорта "Единое окно" содействовал экспорту на 929 млн долларов 

С 2017-го по октябрь 2022 года стоимость товаров и продукции, экспортируемых через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 929,1 млн долларов США.
Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно документу, в ноябре этого года стоимость ненефтяного экспорта, осуществляемого через Центр поддержки экспорта "Единое окно", составила 20,1 млн долларов США.
Это на 12,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.