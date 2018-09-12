Центр по упрощению процедур торговли на ТПП "Сыныг Керпю" запустят к концу этого месяца

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В рамках сотрудничества с Европейским союзом на таможенно-пропускном пункте "Сыныг Керпю" на азербайджано-грузинской границе строится Центр по упрощению процедур торговли. Центр будет введен в эксплуатацию к концу этого месяца".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на пресс-конференции "Реформы в таможенных органах и их итоги".

Он также отметил, что в январе-августе этого года в целях улучшения качества работы таможни число сотрудников комитета было увеличено примерно на 250 человек.

Кроме того, за 8 месяцев было выявлено 6 155 правонарушений: "Из них 458 уголовного характера, а стоимость составила 6,135 млн манатов".

Председатель ГТК также сообщил, что с начала года участникам внешнеторговой деятельности было оказано 2.05 млн электронных услуг. Это вывело комитет на первое место по объему электронных услуг.