 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Центр по упрощению процедур торговли на ТПП "Сыныг Керпю" запустят к концу этого месяца

    © Report/Elchin Murad

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В рамках сотрудничества с Европейским союзом на таможенно-пропускном пункте "Сыныг Керпю" на азербайджано-грузинской границе строится Центр по упрощению процедур торговли. Центр будет введен в эксплуатацию к концу этого месяца".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев на пресс-конференции "Реформы в таможенных органах и их итоги".

    Он также отметил, что в январе-августе этого года в целях улучшения качества работы таможни число сотрудников комитета было увеличено примерно на 250 человек.

    Кроме того, за 8 месяцев было выявлено 6 155 правонарушений: "Из них 458 уголовного характера, а стоимость составила 6,135 млн манатов".

    Председатель ГТК также сообщил, что с начала года участникам внешнеторговой деятельности было оказано 2.05 млн электронных услуг. Это вывело комитет на первое место по объему электронных услуг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi