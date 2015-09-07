В Центре отдыха Dalğa Beach-AquaPark начались сезонные скидки

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Открытый в поселке Мардакян Хазарского района столицы центр отдыха Dalğa Beach-Aqua Park объявил о сезонных скидках.

Как сообщает Report, сезонные скидки в Dalğa Beach-Aqua Park предусматривают стоимость входа для одного посетителя в будние дни в размере 10 манатов, в выходные - 15 манатов. Желающие отдохнуть с семьей могут провести с собой не более двух детей в возрасте 0-8 лет бесплатно, вход для детей 8-12 лет будет стоить 5 манатов.

"С учетом многочисленных пожеланий, те, кто не смог посетить Dalğa Beach-Aqua Park в летнем сезоне, могут оценить предоставленную им возможность", - заявили в Dalğa Beach-Aqua Park.

Отметим, что самый большой аквапарк Азербайджана Dalğa Beach Aquapark Resort расположен в поселке Мардякан города Баку, в 37 км от центра города, на расстоянии 17,2 км от аэропорта и является современным центром пляжного отдыха и развлечений. Здесь созданы условия для рационального времяпровождения как взрослых, так и детей. Персонал центра в 310 человек одновременно может обслуживать 1200 гостей.