Цена на золото впервые в истории преодолела отметку $2800 за унцию

Цены на золото впервые в истории превысили отметку $2800 за унцию.

Цены на золото впервые в истории превысили отметку 2 800 долларов за унцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

По данным агентства, на 10:39 по бакинскому времени декабрьский фьючерс на драгоценный металл подорожал на 0,69%, достигнув отметки 2800,25 долларов за унцию.

Аналитики связывают новый рекорд на рынке золота с неопределенностью вокруг исхода выборов в США, а также с опасениями по поводу возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Эти факторы подогревают спрос на активы-убежища: инвесторы рассматривают золото как защиту от геополитических и экономических рисков.

"Ралли на рынке золота также подпитывается опасениями по поводу экономических перспектив США и ожидания роста потребительских цен", - отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

С начала года золото подорожало более чем на 30%. В сентябре его стоимость достигла новых рекордов после того, как ФРС США приступила к смягчению денежно-кредитной политики.