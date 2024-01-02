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CDTIC: Расширение коммуникационных сообщений с Азербайджаном поспособствует развитию инфраструктуры

CDTIC: Расширение коммуникационных сообщений с Азербайджаном поспособствует развитию инфраструктуры Открытие автомобильного моста через реку Астарачай на границе между Азербайджаном и Ираном позволит увеличить торговый обмен между двумя странами до 2 млн тонн.
Бизнес
2 января 2024 г. 15:12
CDTIC: Расширение коммуникационных сообщений с Азербайджаном поспособствует развитию инфраструктуры

Открытие автомобильного моста через реку Астарачай на границе между Азербайджаном и Ираном позволит увеличить товарооборот между двумя странами до 2 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (CDTIC) Хейрулла Хадеми.

По его словам, увеличение товарооборота с Азербайджаном является одной из основных программ Министерства дорог и городского развития Ирана: "Расширение коммуникационных сообщений с Азербайджаном может способствовать развитию инфраструктуры и значительному росту экономического оборота. Астара - один из наиболее часто используемых транспортных сообщений между двумя странами и ворота Ирана на Кавказ, в европейские страны и Россию".

Напомним, что мост Астарачай на границе между Азербайджаном и Ираном был сдан в эксплуатацию 30 декабря. В открытии моста приняли участие министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке CDTIC: "Azərbaycan və İran arasında mal mübadiləsi 2 milyon tona çatacaq"

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