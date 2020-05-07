CCIAF и MEDEF International планируют встречу с министром экономики Азербайджана

12 мая Торгово-промышленная палата Азербайджан-Франция (CCIAF), MEDEF International и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Азербайджана планируют провести онлайн-встречу с министром Микаилом Джаббаровым.

Об этом Report сообщили в CCIAF.

В ходе встречи планируется обсудить влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику, меры, предпринятые правительством Азербайджана, деятельность азербайджанских и французских компаний в этом периоде. Участникам также будет предоставлена возможность задать интересующие их вопросы.

Модератором встречи будет исполнительный директор MEDEF International Филипп Готье. Почетные гости - посол Франции в Азербайджане Захари Гросс и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев. На встрече планируется участие директоров компаний-членов CCIAF и французских компаний, действующих во Франции.

CCIAF функционирует с 2016 года, на сегодняшний день членами Палаты являются более 60 отечественных, французских и международных компаний. Основной целью CCIAF является содействие укреплению экономических и дружественных связей между Азербайджаном и Францией.

MEDEF International активно действует в Азербайджане с 1992 года в рамках Бизнес-совета Франция-Азербайджан и является партнером AZPROMO и CCIAF.