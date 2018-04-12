Caspian European Club торжественно отметил победу президента Ильхама Алиева на выборах

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проведенного сегодня тринадцатого CEO Lunch Baku, Caspian European Club торжественно отметил победу президента Азербайджанской Республики, председателя Caspian European Club Его Превосходительства Ильхама Алиева на состоявшихся выбора.

Как сообщает Report, в качестве почетного гостя на СЕО Lunch Baku принял участие председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству академик Зияд Самедзаде.

Академик Зияд Самедзаде отметил, что "сегодняшний день является большим праздником для всего азербайджанского народа, я очень рад, что в первый день этого праздника мы смогли собраться вместе".

"Победа Ильхама Алиева – это победа всего азербайджанского народа", - сказал академик Зияд Самедзаде.

Он также подчеркнул значимость деятельности Caspian European Club, отметив, что если Клубу удалось добиться таких результатов, как сотрудничество с 70 странами мира и наличие более чем 5000 компаний в качестве членов Клуба, это означает, что у нас сильное государство, которое проводит большую работу по экономическому и социальному развитию страны, укреплению международного авторитета. Выборы показали, что в обществе достигнут консенсус, а это самое главное в настоящее время.

По его словам, за последние 20 лет в значительной степени улучшился инвестиционный климат, созданы благоприятные условия для бизнеса, осуществляется большая работа по совершенствованию экономического законодательства.

"Идет успешная реализация политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжающейся президентом Ильхамом Алиевым", - сказал академик Зияд Самедзаде.

"Нашей целью является создание комфортных условий для развития предпринимательства, более совершенной налоговой системы. У нас есть большой потенциал для развития малого и среднего бизнеса и руководство страны сегодня делает все возможное для развития экономического потенциала страны", - подчеркнул он.

Академик Зияд Самедзаде отметил, что парламент готов рассмотреть все предложения Caspian European Club по развитию и совершенствованию, которые возможно помогут заполнить какие-то пробелы в системе. "Конечно, мы в свою очередь готовы обсудить с представителями бизнеса проблемы, с которыми они сталкиваются в различных секторах, и выработать совместно какие-то рекомендации", - сказал Зияд Самедзаде.

В завершение Зияд Самедзаде отметил, что у нашего президента есть четкая позиция по стратегии экономического развития на ближайшие и долгосрочные перспективы, и мы будем активно содействовать ее реализации.

Выступая на CEO Lunch Baku, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев отметил, что вчера азербайджанский народ сделал выбор в пользу стабильности, развития, продолжения реформ и будущего своих детей.

"Мы очень рады, что мы являемся участниками этих процессов и хотим еще раз поздравить от имени членов Caspian European Club председателя Caspian European Club г-на Ильхама Алиева с убедительной победой - переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики", - подчеркнул Тельман Алиев.

"Как и в предыдущие годы, мы готовы поддерживать все реформы и процессы, реализуемые в нашей стране, результатом которых является благоприятный инвестиционный климат и благоприятные условия для развития бизнеса. Также мы хотим выразить надежду, что в ближайшее время на встрече с членами правления Caspian European Club г-н президент даст нам новые установки о том, какие проекты планируется реализовывать, отчеты в каких отраслях нужно будет подготовить и в каких процессах необходимо активное участие рабочих комитетов и членов правления", - сказал Тельман Алиев.

Вручая сертификат почетного члена Caspian European Club академику Зияду Самедзаде, Тельман Алиев поблагодарил его за активное участие в деятельности Клуба, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Caspian European Club в ходе мероприятия. Он отметил, что в рамках CEO Lunch Baku компании получили ответы на интересующие их вопросы, обсудили пути сотрудничества в данной сфере.

Тельман Алиев пригласил всех присутствующих гостей на презентацию специального выпуска журнала Caspian Energy, посвященного результатам ежегодного инвестиционного рейтинга экономических регионов Азербайджана, лидером которого объявлена Нахчыванская АР. Презентация журнала состоится 17 апреля 2018 года. В ней примет участие руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров, главы дипломатических миссий в Азербайджане, а также члены правления и компании-члены Caspian European Club.

Тельман Алиев напомнил всем участникам СЕО Lunch о 5-ом Международном "Caspian Energy Forum Tbilisi", который состоится 8 мая 2018 года при поддержке правительства Грузии и правительства Азербайджанской Республики. На открытии "Caspian Energy Forum Tbilisi" планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический блок. Организатором форума является грузинская компания Caspian Energy Georgia.

На мероприятии также принял участие руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров.

Члены правления и главы отраслевых комитетов Caspian European Club выступили с речью и представили отчет о текущей деятельности отраслевых комитетов, а также рассказали о ближайших планах.

Исполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджана и арабских стран (ААСС) провел презентацию о предстоящем азербайджано-арабском инвестиционном бизнес-форуме, который состоится 1-3 мая в Баку при организации Ассоциации.

На CEO Lunch Baku приняло участие около 100 компаний и организаций.