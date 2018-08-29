Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным агентством обязательного медицинского страхования

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Вопросы, связанные с введением обязательного медицинского страхования в Азербайджане, были обсуждены сегодня в ходе бизнес-форума, организованного Caspian European Club при участии председателя правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заура Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на клуб.

Выступая на бизнес-форуме, Заур Алиев проинформировал о деятельности и дальнейших планах агентства. Он отметил успешное завершение пилотного проекта по внедрению обязательного медицинского страхования в Мингячевирском, Евлахском и Агдашском районах. Говоря о мерах, принятых в пилотном районе в рамках этого проекта, согласно указу президента Ильхама Алиева, Заур Алиев подчеркнул важность обновления структуры медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения, реконструкции диагностических лабораторий, оказания первичной медико-санитарной помощи и создания центров семейного здоровья в этих областях. Он также отметил, что начался процесс внедрения электронных систем в больницах для управления экспериментальными медицинскими учреждениями и агентством была запущена новая электронная служба.

Отметив, что опросы удовлетворенности населения в связи с принятыми мерами были проведены в нескольких пилотных областях, он сообщил участникам мероприятия, что в соответствии с предварительными результатами, население выразило удовлетворенность реализацией ОМС.

В рамках бизнес-форума компании Caspian European Club задали вопросы, связанные с внедрением обязательного медицинского страхования в Азербайджане, а также внесли предложения для продолжения активного диалога между бизнесом и Государственным агентством обязательного медицинского страхования. Тельман Алиев отметил, что до назначения на пост главы агентства Заур Алиев являлся членом правления Caspian European Club и очень активно участвовал в обсуждениях и в реализации различных проектов.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил Заура Алиева за конструктивный диалог, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Клуба в ходе мероприятия.

Тельман Алиев пригласил всех участников принять участие на предстоящем 7-м Международном Caspian Energy Forum Baku-2018, который состоится 20 сентября при поддержке правительства Азербайджанской Республики и Caspian European Club.

В ходе бизнес-форума Зауру Алиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. На бизнес-форуме принимали участие руководители компаний, представители ряда дипломатических ведомств и международных организаций.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.