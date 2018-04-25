Caspian European Club обратился к президенту по поводу Atena

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Caspian European Club обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг группы компаний, известных под брендом Atena.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

"В связи с этим мы обратились к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой взять данную ситуацию под личный контроль. Мы обосновали данную просьбу тем, что бренд Atena является одним из узнаваемых азербайджанских брендов, а молочная продукция Atena пользуется большим доверием среди населения", - отметил Тельман Алиев.

Он добавил, что еще одним существенным фактом является то, что основатель группы компаний Эльшад Расулов на протяжении долгого времени является одним из членов правления и главой агропромышленного комитета Caspian European Club.

Тельман Алиев подчеркнул, что Эльшад Расулов принимал активное участие и внимательно изучал все предложения для развития агропромышленного сектора нашей страны, которые уже нашли свое отражение в дорожной карте, утвержденной президентом с целью проведения реформ.

"Молочный завод и фермерское хозяйство Atena имеют очень важное социальное значение и играют важную роль в развитии Агджабединского района. Именно поэтому мы обратились к президенту, чтобы он оказал содействие компании, которая существует более 25-ти лет в Азербайджане", - сказал Тельман Алиев.

"Также мы хотим обратиться к представителям СМИ с просьбой не политизировать данный вопрос и не публиковать непроверенную информацию, связанную с деятельностью Atena", - добавил он.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.