Caspian European Club объявил программу мероприятий на сентябрь

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Caspian European Club (Caspian Business Club, CEIBC) планирует проведение ряда бизнес-форумов с участием представителей госструктур и бизнес-руководителей. Об этом сообщили Report в клубе.

"Мы благодарим главу государства за поддержку бизнеса и очень рады тому, что уже 15 лет являемся активными участниками этих процессов. В настоящее время все отраслевые клубы и рабочие комитеты Caspian European Club (Caspian Business Club) готовят отчеты по итогам изучения проблем и предложений бизнеса в разных секторах экономики, которые будут представлены президенту Азербайджанской Республики, председателю Caspian European Club (Caspian Business Club) Ильхаму Алиеву", - сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев.

По его словам, в период с сентября по декабрь 2016 года намечен плотный график мероприятий, бизнес-форумов, круглых столов с участием глав министерств и ведомств, руководителей компаний и организаций. В частности, в сентябре в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) планируется проведение бизнес-форумов с участием руководителей государственных структур и бизнеса.

Так, 7 сентября 2016 года в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) состоится бизнес-форум с участием вице-президента по переработке Государственной нефтяной компании Азербайджанкой Республики (SOCAR) Давида Мамедова.

Затем, 16 сентября 2016 года в рамках Caspian European Club (Сaspian Business Club) основатель и директор учебного центра Barattson School of Business and Finance Эльшан Рагимов проведет семинар на тему "МСФО 15 - Доходы от контрактов с клиентами".

По словам Т.Алиева, на данном мероприятии также будут объявлены результаты выборов членов правления Caspian European Club (Caspian Business Club), которые завершатся 13 сентября. По итогам голосования из новоизбранных членов правления будет сформировано руководство отраслевых клубов и рабочих комитетов.

Далее, 21 сентября 2016 года в рамках Caspian European Club (Сaspian Business Club) пройдет бизнес-форум с участием председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Айдына Алиева.

Следует отметить, что до конца 2016 года планируется проведение бизнес-форумов и круглых столов с участием министра налогов Азербайджана Фазиля Мамедова, председателя Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфата Асланлы, председателя Центробанка Азербайджана Эльмана Рустамова, министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова, председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиза Гасанова, министра связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, председателя Государственного комитета по вопросам недвижимости Керема Гасанова, министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова, министра здравоохранения Азербайджана Огтая Ширалиева, министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова и многих других.

По словам Т.Алиева, бизнес-форумы в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) будут способствовать налаживанию контактов между государственными структурами и частным сектором, что в свою очередь будет служить скорейшему решению проблем бизнеса в их повседневной деятельности.