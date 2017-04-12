Caspian European Club намерен продать 80% зарубежных офисов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Caspian Energy и Caspian European Club выставят на продажу 80% офисов в зарубежных странах.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Caspian European Club Тельман Алиев на проходящем в Баку Caspian Energy Forum-2017.

По словам Т. Алиева, этот шаг направлен на продвижение азербайджанских товаров за рубежом: "Мы хотим, чтобы наши предприниматели купили эти офисы для упрощения продвижения своей продукции".

Представитель компании сообщил, что по требованию главы государства в четырех странах мира будут организованы CEO lunch.

Генеральный исполнительный директор Azersun Holding Саваш Узан подчеркнул поддержку предпринимаемых в Азербайджане шагов по продвижению экспорта: "Конкуренция есть везде. Мы же являемся сторонниками здоровой конкуренции. Попытка экспорта более одной тонны турецких помидоров в Россию под видом азербайджанских оказывает негативное влияние на нашу экспортную деятельность".

"Марка Azerchay продается в магазинах duty free во многих странах мира", - добавил представитель Azersun Holding.