​Caspian European Club: Наблюдаются определенные трудности в получении бизнес-виз в Азербайджан

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается отменить налог на реинвестиции. Как передает Report, об этом сказал член правления и глава юридического комитета Caspian European Club (CEIBC) Мустафа Аббасбейли, отвечая на вопрос о предложениях, которые были отправлены Клубом президенту Ильхаму Алиеву: "Если компания получает прибыль и реинвестирует ее, то есть если денежная масса остается в компании или инвестируется в другую сферу, то налоги могут не взиматься, это будет способствовать увеличению инвестирования реального сектора экономики".

М.Аббасбейли также отметил, что наблюдаются определенные трудности в получении бизнес-виз для въезда в Азербайджан: "Так, одно из предложений это упростить моменты по выдаче не только бизнес-виз, но и туристических виз, учитывая важность развития туристического сектора. И на сегодняшний день ведется очень большая работа в этом направлении, поскольку это будет способствовать росту инвестиционной привлекательности нашей страны".

Председатель комитета также отметил, что очередной девальвации маната не ожидается: "На данный момент мы видим большой потенциал в сфере сельского хозяйства и в сфере туризма. Мы считаем, оба направления очень перспективны и мы думаем, что максимум усилий прилагается государством именно в этом направлении. Примером этому служит новый указ президента, который предусматривает создание новой компании именно по закупкам сельскохозяйственной продукции, мы считаем, это очень сильно повлияет на развитие сельского хозяйства в Азербайджане. Кроме того, наряду с сельским хозяйством и туристическим сектором, перспективным также является и транспортный сектор. Азербайджан сегодня превращается в транзитную зону для соседних стран. Удобное географическое положение позволяет Азербайджану превратиться в региональный транспортный хаб, благодаря которому увеличатся поступления в бюджет и появится больше возможностей для развития других секторов".