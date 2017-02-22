Caspian European Club и Caspian American Club провели семинар

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках Caspian European Club (Сaspian Business Club) и Caspian American Club в Баку состоялся семинар на тему "Цели компании и стратегическая роль человеческих ресурсов".

Как сообщает Report, семинар провел представитель образовательного центра Barattson School of Business and Finance Орхан Исаев.

Семинар прошел в Азербайджане в первый раз и является частью курса HR Consultant. В рамках семинара HR-специалисты получили практические знания о путях создания и усовершенствования HR-системы и проведении аудита.

В ходе семинара участники получили возможность с использованием симулятивной компании провести подготовку аудита, стратегии, политики, процедурных и других нормативных документов, связанных с HR-системой.

Орхан Исаев поделился своим опытом HR-консультанта, накопленным в Азербайджане и за его пределами с участниками семинара.

На семинаре приняли участие представители компаний из Азербайджана, Казахстана, России, Турции и ЕС.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club (Caspian Business Club) был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club (Caspian Business Club) является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

По его словам, с момента создания Caspian European Club (Caspian Business Club) способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

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