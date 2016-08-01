Caspian European Club организует в Шахдаге Summer Weekend

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ 26-28 августа 2016 года Caspian European Club (Caspian Business Club) впервые проведет Summer Weekend в туристическом комплексе "Шахдаг".

Как сообщили Report в клубе, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев отметил, что в программе Summer Weekend могут принимать участие только руководители и представители компаний членов Caspian European Club и члены их семей.

"Для членов Caspian European Club предусмотрены эксклюзивные скидки при бронировании номеров в отеле "Шахдаг", а также интереснейшая программа, в течение которой Вы сможете ознакомиться со всеми возможностями, которые предоставляет туристический комплекс в летний период", - подчеркнул он.

В рамках Summer Weekend состоится Гран-при Caspian Energy среди радиоуправляемых самолетов и радиоуправляемых автомобилей. Для участия в соревнованиях необходимо обратиться в Caspian European Club (Caspian Business Club).