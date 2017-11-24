Caspian Energy опубликует расширенный инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В итоговом номере журнала Caspian Energy будет опубликован расширенный инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, в рейтинге будут оценены экономические показатели и инвестиционные итоги работы по 65 районам и городам Азербайджана. Исходя из того, что невозможно представить статистику по районам, которые полностью оккупированы Арменией, по ним сравнение не проводилось. Факт оккупации отображен отдельно, что позволит еще раз довести до широкой международной читательской аудитории журнала эту животрепещущую проблему.

Регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство.

"Данный выпуск журнала Caspian Energy будет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, а также главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам и ведущим аналитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам", - отметил Тельман Алиев.

Он добавил, что наряду с инвестиционным рейтингом 2017 года, в журнале будут опубликованы статьи и интервью глав предприятий, активно работающих в данных регионах.

Он отметил, что каждая статья и интервью, опубликованные в данном выпуске, могут служить дополнительными импульсами для привлечения долгосрочных инвестиций в развитие регионов Азербайджана и помогут с поиском потенциальных партнеров, а также потребителей товаров и услуг, производимых в Азербайджане.