О нас

Carlsberg продает активы в РФ, сохранит активы в Азербайджане и Казахстане

Carlsberg продает активы в РФ, сохранит активы в Азербайджане и Казахстане Carlsberg Group согласилась на продажу своих акций в российской пивоваренной компании "Балтика".
Бизнес
3 декабря 2024 г. 15:22
Carlsberg продает активы в РФ, сохранит активы в Азербайджане и Казахстане

Carlsberg Group в ближайшие дни рассчитывает закрыть сделку по продаже пивоваренной компании "Балтика".

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Carlsberg Group.

В рамках сделки Carlsberg Group получит от Baltika Breweries доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу.

"Сделка заключается путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Контролирующим акционером "Балтики" станет компания, совладельцами на паритетной основе которой выступают два топ-менеджера, давно работающие в компании", отмечается в сообщении.

Тем самым, в результате сделки Carlsberg получит денежное вознаграждение, а также сохранит за собой активы в Азербайджане и Казахстане.

Финансовые детали сделки будут опубликованы в годовом отчете компании за 2024 год, сообщили в Carlsberg Group.

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен заявил, что сделка позволит урегулировать судебные споры и вопросы интеллектуальной собственности, связанные с “Балтикой”. Он также подчеркнул, что это решение является наилучшим возможным в сложившихся обстоятельствах.

Со 2 декабря “Балтика” больше не находится под временным управлением российского государства, которое контролировало компанию с июля 2023 года. Новым владельцем "Балтики" станет компания, созданная двумя руководителями предприятия, которые займут посты генерального и заместителя генерального менеджера.

"Балтика" является вторым производителем пива в РФ, управляет 8 заводами.

Отметим, что Carlsberg Azerbaijan, расположенный в Хырдалане, стал частью Carlsberg Group в 2008 году, с 2017 года в результате ребрендинга переименован в Carlsberg Azerbaijan.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi