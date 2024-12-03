Carlsberg продает активы в РФ, сохранит активы в Азербайджане и Казахстане

Carlsberg Group согласилась на продажу своих акций в российской пивоваренной компании "Балтика".

Carlsberg Group в ближайшие дни рассчитывает закрыть сделку по продаже пивоваренной компании "Балтика".

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Carlsberg Group.

В рамках сделки Carlsberg Group получит от Baltika Breweries доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan, которые в настоящее время принадлежат российскому юрлицу.

"Сделка заключается путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Контролирующим акционером "Балтики" станет компания, совладельцами на паритетной основе которой выступают два топ-менеджера, давно работающие в компании", отмечается в сообщении.

Тем самым, в результате сделки Carlsberg получит денежное вознаграждение, а также сохранит за собой активы в Азербайджане и Казахстане.

Финансовые детали сделки будут опубликованы в годовом отчете компании за 2024 год, сообщили в Carlsberg Group.

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен заявил, что сделка позволит урегулировать судебные споры и вопросы интеллектуальной собственности, связанные с “Балтикой”. Он также подчеркнул, что это решение является наилучшим возможным в сложившихся обстоятельствах.

Со 2 декабря “Балтика” больше не находится под временным управлением российского государства, которое контролировало компанию с июля 2023 года. Новым владельцем "Балтики" станет компания, созданная двумя руководителями предприятия, которые займут посты генерального и заместителя генерального менеджера.

"Балтика" является вторым производителем пива в РФ, управляет 8 заводами.

Отметим, что Carlsberg Azerbaijan, расположенный в Хырдалане, стал частью Carlsberg Group в 2008 году, с 2017 года в результате ребрендинга переименован в Carlsberg Azerbaijan.