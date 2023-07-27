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CAREC поддерживает стартапы студентов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Грузии

CAREC поддерживает стартапы студентов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Грузии Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) реализует Университетскую программу обмена инновациями (UIEP) для 24 студентов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Грузии.
Бизнес
27 июля 2023 г. 14:54
CAREC поддерживает стартапы студентов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Грузии

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) реализует Университетский обмен инновациями (UIEP) для 24 студентов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Грузии.

Как сообщили Report в Азиатском банке развития, 24 студента из Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Международного университета iWestminster Узбекистана, Алматинского университета управления Казахстана и Американского университета Грузии представили различные стартап-идеи и поделились своим опытом.

В рамках стартовавшей в Алматы 17 июля программы участники посетили Азербайджан. В ходе трехдневного визита они посетили Инновационный центр МБА, Инновационный центр SABAH.HUB и другие ведущие инкубационные центры, ознакомились с их практикой.

Заключительное мероприятие программы в Баку состоялось в Инновационном центре в составе Службы ASAN (INNOLAND). Участвовавший на мероприятии руководитель группы управления проектами представительства Азиатского банка развития в стране Раза Фаррух поблагодарил каждого студента за вклад в региональное сотрудничество и пожелал успешной реализации идей.

3 команды азербайджанских студентов представили стартап-идеи для 4you — онлайн-сервис для психического здоровья, Feedhub — сервис для мониторинга и реагирования на отзывы клиентов, и iSU —единая платформа различных поставщиков воды.

Программа обмена с участием 12 команд из четырех стран региона завершится 29 июля в Тбилиси.

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Версия на английском языке CAREC supports student startups from Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan and Georgia
Версия на азербайджанском языке CAREC Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Gürcüstandan olan tələbələrin startaplarını dəstəkləyir

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